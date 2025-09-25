Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Миротворец Статьи

Статьи о сериале «Миротворец»

Статьи о сериале «Миротворец» Вся информация о сериале
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб Тот момент был судьбоносным.
Написать
25 сентября 2025 17:38
Не только «Миротворец»: 5 сериалов о пришельцах с рейтингом 7+ — над № 2 работал Фрэнсис Форд Коппола
Не только «Миротворец»: 5 сериалов о пришельцах с рейтингом 7+ — над № 2 работал Фрэнсис Форд Коппола Здесь есть и триллеры, и забавные комедии.
Написать
6 сентября 2025 21:01
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс Джеймс Ганн поиздевался над прошлым исполнителем культовой роли.
Написать
26 августа 2025 14:44
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго Вернее, один из Джонов Син.
Написать
22 августа 2025 11:50
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер Тем более что премьера уже скоро — 21 августа.
Написать
16 августа 2025 15:13
Трэш, угар, пришельцы-бабочки: лучший сериал DC — о самом отбитом на голову герое, но в России его котируют ниже «Флэша» и «Стрелы»
Трэш, угар, пришельцы-бабочки: лучший сериал DC — о самом отбитом на голову герое, но в России его котируют ниже «Флэша» и «Стрелы» «Миротворец» — история настолько достойная, что ее продолжат даже в обновленной киновселенной. 
3 комментария
10 июля 2025 13:46
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше