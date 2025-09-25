Меню
Сериалы
Статьи
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Тот момент был судьбоносным.
Написать
25 сентября 2025 17:38
Не только «Миротворец»: 5 сериалов о пришельцах с рейтингом 7+ — над № 2 работал Фрэнсис Форд Коппола
Здесь есть и триллеры, и забавные комедии.
Написать
6 сентября 2025 21:01
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Джеймс Ганн поиздевался над прошлым исполнителем культовой роли.
Написать
26 августа 2025 14:44
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго
Вернее, один из Джонов Син.
Написать
22 августа 2025 11:50
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Тем более что премьера уже скоро — 21 августа.
Написать
16 августа 2025 15:13
Трэш, угар, пришельцы-бабочки: лучший сериал DC — о самом отбитом на голову герое, но в России его котируют ниже «Флэша» и «Стрелы»
«Миротворец» — история настолько достойная, что ее продолжат даже в обновленной киновселенной.
3 комментария
10 июля 2025 13:46
