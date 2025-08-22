Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго

Западные инсайдеры снова обогнали календарь — второй сезон «Миротворца» выйдет только 22 августа, но интернет уже кишит подробностями, которые фанатам DC и радость, и боль одновременно.

Судя по утечкам, Кристоферу Смиту на этот раз предстоит путешествие не по улицам родного городка, а в параллельную вселенную. Там его, наконец, признают героем — плакаты, слава, уважение, всё, о чём он мечтал.

Но, как предупреждает официальный синопсис, «новая жизнь приходит с опасными последствиями». И, кажется, одним из этих последствий станет ранняя смерть… самого Джона Сины.

Да-да, главный мускул сериала долго не протянет: инсайдеры утверждают, что в какой-то момент Миротворец убьёт самого себя — версию из другой вселенной. И заберёт его место.

Такой поворот идеально ложится в концепцию Ганна: никакого вечного статус-кво, персонажи должны меняться, ломаться, регрессировать. Смит и правда стал другим — неудачи первого сезона его догнали, и теперь он сталкивается с собственными демонами буквально лицом к лицу.

Помимо этого, зрителей ждут возвращения старых знакомых: Харкорт, Адебайо, Экономос, Линчеватель. Плюс обещаны громкие камео: новая версия Лиги Справедливости (на экране мелькнут Зелёный Фонарь и Орлица, остальные — в тени), флешбек с Риком Флагом и даже альтернативный Флаг, живой и опасный в чужом мире.

Первую серию лично снял Джеймс Ганн, он же написал все восемь эпизодов. Так что ждать можно фирменного сочетания жесткого юмора, странных поворотов и внезапной трагедии. Вопрос только один: сколько продержится «настоящий» Миротворец — и хватит ли фанатам духу смотреть, как их герой сам себе роет могилу?

