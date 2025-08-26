Меню
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

26 августа 2025 14:44
Джеймс Ганн поиздевался над прошлым исполнителем культовой роли.

DC наконец-то намекнули на то, чего многие ждали и боялись одновременно: Джокер вернётся в киновселенную. Но не в лице Джареда Лето и не в исполнении Хоакина Феникса — студия готовит новую версию самого знаменитого клоуна в истории комиксов.

Миротворец метит в Лето

Второй сезон «Миротворца» оказался щедрым на пасхалки. Тут тебе и упоминание Аркхема, и камео Белого Кролика, и даже намёк на Человека-Воздушного змея. Но главное — сцены, в которых Джон Сина и Дженнифер Холланд от души поливают грязью Thirty Seconds to Mars.

В сцене после титров герой Сины вообще заявляет:

«Та гаражная группа, в которой я играл две секунды, лучше, чем Thirty Seconds to Mars».

Ирония ясна: Джеймс Ганн решил окончательно похоронить образ Джокера Лето через издёвку над его музыкальной карьерой.

Ганн против Джареда

Ненависть Ганна к Лето — не тайна. Режиссёр и со-руководитель DC Studios ещё раньше отпускал колкости в соцсетях, а теперь и его персонажи делают то же самое. Это выглядит почти как официальное заявление: актёр больше не вернётся в образ Клоуна-принца преступлений.

И это логично — версия Лето так и осталась карикатурным гангстером с татуировками и показным безумием, который раздражал фанатов больше, чем пугал.

Кто будет новым Джокером?

Теперь в воздухе висит главный вопрос: кто станет новым антагонистом для будущего Бэтмена в «Отважный и смелый»? Ганн подтверждает, что кинокомиксы Зака Снайдера и «Отряд самоубийц» остаются каноном, но дальнейшее развитие DCU требует свежей крови. Джокер слишком важен, чтобы его не было в новой хронологии, а значит — кастинг впереди.

Версия Хоакина Феникса из «Джокера» Тодда Филлипса в DCU не вписывается — это отдельная история, существующая в параллельной вселенной. Поэтому ни один из прежних актёров к роли не вернётся.

Ганн ищет нового сумасшедшего гения, который будет работать в связке с новым Бэтменом. Зная Ганна — найдет. Пора прощаться с прошлым и готовиться к новой эпохе Джокера.

Ранее мы писали: Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Отряд самоубийц» (2016), «Джокер» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
