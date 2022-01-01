Отзывы о сериале «Миротворец»

Наша рецензия: DC наносит ответный удар новым сериалом от Джеймса Ганна.

Стендаль сказал как-то, что Россия вечно пытается поспеть за Европой, да только вечно отстает от нее лет на двести. Нечто подобное можно сказать и о DC Comics, которые после триумфа трилогии о «Темном рыцаре» в нулевых полностью проиграли битву за зрителя в десятые годы своему извечному конкуренту Marvel, создавшего оригинальную концепцию длинного киносериала, поделенного на сезоны, и с тех пор изо всех сил пытались его догнать. Экспансия Marvel коснулась и телевидения, на котором…