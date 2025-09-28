Камео Лекса Лютора и идеальные рейтинги не спасли: Ганн отказался снимать 3 сезон «Миротворца» — и всему виной «Супермен»

Меню
28 сентября 2025 15:13
Тот случай, когда 96% на Rotten Tomatoes — недостаточно.

Джеймс Ганн снова заставил фанатов «Миротворца» волноваться — и на этот раз речь идет о будущем шоу. После выхода шестого эпизода второго сезона, где зрители увидели и параллельную реальность с нацистской Америкой, и громкое камео Николаса Холта в роли Лекса Лютора, Collider задал Ганну прямой вопрос: будет ли третий сезон? Ответ оказался куда менее бодрым, чем сама серия.

«Сейчас — нет»,ответил режиссер, уточнив, что это вовсе не значит конец истории персонажей.

По словам Ганна, некоторые линии могут продолжиться в других проектах DCU, а кое-что зрители узнают уже в финале второго сезона:

«Посмотрите восьмую серию — возможно, там появятся ответы на многие вопросы».

Такой осторожный тон неудивителен. Сейчас Ганн одновременно руководит студией DC и готовит «Человека завтрашнего дня», сиквел «Супермена». И хотя зрители ждут продолжения именно «Миротворца», ресурсы у Ганна не бесконечны.

Сам он подчеркивает: сериал никогда не задумывался как бесконечная сага — скорее как часть большой мозаики.

Впрочем, у фанатов остается надежда. Второй сезон играет с рисковыми темами: от личных травм Кристофера Смита до философии альтернативных миров в духе Филипа К. Дика. Плюс в каждой серии хватает сюрпризов, чтобы верить: Ганн не бросит любимых персонажей.

Пусть это будет не «Миротворец 3», но продолжение мы все же увидим — вопрос только в какой форме и когда.

Фото: Кадр из сериала «Миротворец»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
