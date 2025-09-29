Меню
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу

29 сентября 2025 14:15
Остается лишь гадать: ждать Тома Холланда или рекаст.

В киновселенной Джеймса Ганна все возможно — и вот уже самый узнаваемый герой Marvel случайно «заполз» в DC. Шестой эпизод второго сезона «Миротворца» устроил зрителям фан-сервис нового уровня: сцена с Линчевателем обернулась прямой отсылкой на легендарный мем про Человека-паука.

Ганн, сам поставивший серию, заставил Линчевателя столкнуться со своим альтернативным «я», после чего герой произносит:

«Мы — мемы про Человека-паука».

Мем, на который ссылается сериал, родился еще в 1967 году в мультсериале «Человек-паук». Там злодей переоделся в костюм Питера Паркера, и два одинаковых героя с недоумением указывали друг на друга.

С тех пор картинка обрела новую жизнь в интернете, а ее реинкарнации появлялись и в «Паутинах вселенных», и в «Нет пути домой», где позировали уже Холланд, Гарфилд и Магуайр.

В один миг шутка делает героя Marvel частью внутреннего канона DCU. Пока что во вселенной Ганна Человек-паук существует как вымышленный персонаж комиксов, но режиссер еще два года назад заявил — кроссовер MCU и DC грядет.

«Я уверен, что теперь, когда я возглавляю DC, это более вероятно... Я бы солгал, если бы сказал, что мы не обсуждали это», — объяснял постановщик порталу Empire.

Тогда режиссер подчеркивал — все пока на уровне легких идей. Но после такого признания Человека-паука в каноне DC складывается ощущение, что Ганн делает первые шаги к тому самому безумному объединению миров, о котором так давно мечтают фанаты.

Ранее мы писали: Камео Лекса Лютора и идеальные рейтинги не спасли: Ганн отказался снимать 3 сезон «Миротворца» — и всему виной «Супермен»

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), сериала «Миротворец»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
