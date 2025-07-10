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Трэш, угар, пришельцы-бабочки: лучший сериал DC — о самом отбитом на голову герое, но в России его котируют ниже «Флэша» и «Стрелы»

10 июля 2025 13:46
Трэш, угар, пришельцы-бабочки: лучший сериал DC — о самом отбитом на голову герое, но в России его котируют ниже «Флэша» и «Стрелы»

«Миротворец» — история настолько достойная, что ее продолжат даже в обновленной киновселенной. 

Возрастной рейтинг R, море крови, абсурд и титульная заставка с безумным танцем всех героев — «Миротворец» Джеймса Ганна уверенно возглавляет список лучших проектов DC. Спин-офф «Отряда самоубийц» оказался не просто удачным — он стал тем самым шоу, которое спасает репутацию комикс-вселенной после череды провалов.

Брутальный балаган

Главный герой — Кристофер Смит, он же Миротворец — в исполнении Джона Сины представляет собой комическую смесь Терминатора, патриота на стероидах и взрослого ребёнка с психотравмами.

Его лозунг — «мир любой ценой», даже если ради этого нужно убить пару сотен человек. Но за дурацким шлемом и тупыми выходками скрывается трагедия отцов и детей: Роберт Патрик в роли расистского отца-неонациста — один из самых жутких образов сериала.

Трэш, угар, пришельцы-бабочки: лучший сериал DC — о самом отбитом на голову герое, но в России его котируют ниже «Флэша» и «Стрелы»

Юмор ниже пояса и выше ожиданий

Да, здесь много сортирных шуток и трэша. Да, порой кажется, что сценарий писался по-приколу — кто придумает самую глупую фразу. Но всё это работает как сатира на супергеройский жанр, честный взгляд на травмы, одиночество и попытки неудачников найти место в мире.

Поп-культура, кровь и орёл по имени Игли

Сериал нафарширован отсылками к DC, фольклору комиксов, сатире на политику и военных. Белоголовый орлан Миротворца — полноценный герой с харизмой, пришельцы-бабочки, захватившие большинство политиков и власть имущих — заставляют испытывать паранойю.

Трэш, угар, пришельцы-бабочки: лучший сериал DC — о самом отбитом на голову герое, но в России его котируют ниже «Флэша» и «Стрелы»

Как итог у проекта 8,3 на IMDb: результат лучше, чем у «Флэша», «Стрелы», «Тайн Смолвиля» и большинства куда более известных в России сериалов DC. «Миротворец» — это и пародия, и драма, и карикатура, и лучший на сегодня сериал по комиксам студии. На Rotten Tomatoes — 93% от критиков. И зрительский восторг — абсолютно заслуженный.

Соскучились по рыжему Гарфилду? Для фанатов пухлого кота появились хорошие новости — продолжению быть, да еще и за кучу денег.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Миротворец»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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3 комментария
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