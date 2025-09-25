Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб

Культовый ситком «Друзья» в начале 90-х был всего лишь чьей-то идеей. Сериал вошел в историю, а пятерка главных героев стали кумирами для миллионов зрителей. Интересно, что на роль Джоуи Триббиани — простоватого сердцееда с театральными амбициями — пробовались десятки актеров.

Один из них почти получил роль, хотя и пришел на кастинг не по делу, а просто за компанию. У него не было агента, телевизионного опыта, контрактов. Впрочем, как и у Мэтта ЛеБлана, который в итоге эту работу все-таки получил.

Почти Джоуи

История проста и почти случайна. Фрэнк Грилло пришел на кастинг «Друзей» в качестве поддержки — его друг пробовался на роль Джоуи. Но именно он оказался в поле зрения кастинг-директора. Ему протянули текст, попросили прочитать. И с этого момента все закрутилось: коллбэк, еще один, потом тест.

И в тот момент я подумал: "Это легко. Я стану актером", — вспоминает он.

Судьба выбрала иначе. Джоуи стал Мэтт ЛеБлан — и оказался в этой роли идеальным. Улыбка, обаяние, наивность — все сошлось. Леблан превратился в символ эпохи и в любимца публики.

А Грилло? Он ушел без роли, но с четким пониманием: актерство — его путь.

Из ситкома в жанровое кино

Провал на «Друзьях» открыл ему двери в другие проекты, в куда более жесткие истории. В «Побеге» он сыграл адвоката Ника Саврина, увязшего в заговоре. Позже закрепился в хоррорах и триллерах, стал своим в жанровом кино. Даже в Marvel для него нашлось место.

А настоящий прорыв пришел вместе с Джеймсом Ганном и вселенной DC. Рик Флаг-старший — роль в «Миротворце», которую он ждал. Его появление добавило сериалу драмы и веса (а самому актеру — популярности).

Можно пофантазировать: что было бы, если бы именно Грилло сыграл Джоуи? Наверное, «Друзья» выглядели бы иначе. Но и карьера самого актера пошла бы по другому пути: и, может, даже не в лучшую сторону.

