«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

16 августа 2025 15:13
Тем более что премьера уже скоро — 21 августа.

Сейчас сериалов столько, что глаза разбегаются: то супергерои, то хорроры, то детективы с десятью сюжетными поворотами в серии. Но настоящих хитов, которые цепляют с первых минут, — единицы. И кажется, HBO снова угадал формулу успеха.

21 августа на платформе стартует второй сезон «Миротворца» — того самого безумного, кровавого и трогательного сериала от Джеймса Ганна. И вот что удивительно: критики уже посмотрели пять серий и в восторге — на Rotten Tomatoes у проекта 100% свежести.

Что пишут критики?

Обозреватели в один голос твердят: «Миротворец» не просто не испортился — он стал ещё лучше. Джон Сина в роли Кристофера Смита, похоже, выдал лучшую актёрскую работу в карьере, а экшен и новые персонажи не дают оторваться.

Вот что говорят рецензенты:

«"Миротворец" по-прежнему остаётся выдающимся сериалом о супергероях. Этот сериал не потерял атмосферу первого сезона, а только её улучшил»,

«Второй сезон "Миротворца" — лучшая работа Джона Сины в его карьере. Он и так великолепен в роли Кристофера Смита, но второй сезон — нечто»,

«Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет. Второй сезон показывает, что есть ещё много чего, что можно исследовать с этим фантастическим составом персонажей».

Правда, есть и ложка дёгтя: связь с киновселенной DC в этом сезоне почти незаметна:

«Второй сезон "Миротворца" кажется совершенно лишним дополнением к новой вселенной DC, он лишён тех же эмоций и напряжённости, которые делали первый сезон таким особенным».

О чём будет второй сезон?

Крис Смит решает поиграть с мультивселенной — отправляется в параллельную реальность, чтобы попробовать другую жизнь. Но, как водится, последствия настигают его моментально: теперь ему предстоит сразиться с самим собой (да, и это ещё не самое странное).

В общем, Джон Сина снова в роли обаятельного, неуклюжего и опасного «героя», а вокруг — море экшена, абсурдного юмора и неожиданно трогательных моментов.

Вывод: Ганн снова сделал это

Если первый сезон удивил своей смесью жести и душевности, то второй, судя по отзывам, идёт ва-банк. 100% на RT — это не шутки, так что 21 августа явно стоит освободить вечер.

Ранее мы писали: Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

Фото: Кадр из сериала «Миротворец»
Ольга Назарова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
