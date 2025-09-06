Не только «Миротворец»: 5 сериалов о пришельцах с рейтингом 7+ — над № 2 работал Фрэнсис Форд Коппола

Здесь есть и триллеры, и забавные комедии.

Сейчас все говорят о «Миротворце» — захватывающей истории, где герой вынужден противостоять инопланетной угрозе. Но это не единственный крутой проект, затрагивающий эту тематику.

Мы собрали для вас ещё 5 сериалов с высоким рейтингом: от едкой сатиры до мрачного триллера. Так что выбирайте на вкус — ближайшие вечера с качественным и интересным контентом вам гарантированы.

«Вызов»

Рейтинг IMDb: 7.0

Сюжет: На изменённой Земле люди и несколько видов инопланетян вынуждены жить вместе. Действие происходит в городке, построенном на руинах Сент-Луиса. Это нейтральная зона между человеческой Республикой и инопланетным Коллективом.

В чём крутость: Сериал блестяще показывает столкновение абсолютно разных культур. Один вид инопланетян общается одним словом вместо целой фразы, другие моются в общих банях.

Мир проработан до мелочей, плюс смотреть удобно — большинство конфликтов решается за серию, не нужно держать в голове тонны информации.

«Первая волна»

Рейтинг IMDb: 7.2

Сюжет: История закручивается вокруг предсказаний Нострадамуса о вторжении пришельцев. Герои пытаются расшифровать его пророчества, чтобы остановить захватчиков.

В чём крутость: Продюсером был сам Фрэнсис Форд Коппола. Сериал умно избегает дорогой графики, а инопланетяне здесь не в своих телах, а в созданных ими биокопиях людей. Их настоящий облик скрыт, что создаёт вайбовую параноидальную атмосферу.

«Нашествие»

Рейтинг IMDb: 7.5

Сюжет: После урагана во Флориде появляются пришельцы-амфибии. Они клонируют людей и подменяют ими жителей городка. Местный шериф и рейнджер пытаются остановить захватчиков.

В чём крутость: Главная интрига — постоянная паранойя и вопрос: «кто из твоих друзей уже не человек?». Недоверие пронизывает всё.

Отличная операторская работа: камера показывает красоту и хаос Флориды, делая акцент на обстановке, а не на крупных планах. Жаль, что сериал закрыли после первого сезона.

«Засланец из космоса»

Рейтинг IMDb: 8.0

Сюжет: Пришелец терпит крушение на Земле и занимает тело доктора Гарри. Ему приходится вжиться в роль, отложив планы по возвращению домой. Постепенно он начинает узнавать людей и сомневаться в своей миссии.

В чём крутость: Это комедия, а не ужасы. Гарри — саркастичный, циничный и очень забавный персонаж. Шутит он постоянно, а окружающие гармонично подыгрывают.

Много смешных ситуаций (например, он гуглит, как лечить пациентку, прямо во время приёма), а еще куча культурных отсылок, причем остроумных и к месту. Невероятно обаятельный и весёлый сериал.

«Безмозглые»

Рейтинг IMDb: 8.0

Сюжет: Инопланетные жуки-паразиты заражают мозги американских политиков. Те начинают принимать безумные законы. Всё это пытается разоблачить документалистка, работающая на своего брата-сенатора.

В чём крутость: Идеальное сочетание чёрного юмора и политической сатиры. Здесь есть и жесть (взрывающиеся головы), и остроумные сюжетные линии как из лучших политических драм.

А романтические отношения между идеологическими противниками добавляют перчинку. Это едкая и очень смешная пародия на американское правительство.

Ранее мы писали: 7 Sci-Fi сериалов, оказавшихся круче книги-первоисточника: в списке и свежее «Укрытие», и хитовый проект с рейтингом 8.5