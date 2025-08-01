Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Миротворец
Новости
Новости о сериале «Миротворец»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Миротворец»
Вся информация о сериале
Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах
Возвращение «Уэнсдэй», сериал с Джейсоном Момоа и новый фильм Романа Михайлова.
Написать
1 августа 2025 10:29
Вышли трейлеры вторых сезонов «Поколения “Ви”» и «Миротворца»
Оба ролика были представлены на фестивале Comic Con Experience в Мехико.
Написать
2 июня 2025 14:48
Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец»
Кроме того, он поделился новыми сведениями о кастинге «Супермена: Наследие».
Написать
14 июня 2023 14:29
Джеймс Ганн сообщил, когда ждать второй сезон сериала DC «Миротворец»
Продолжение точно будет.
Написать
10 апреля 2023 14:19
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.
Написать
9 марта 2023 12:00
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим
Хоррор про Болотную тварь и сериал про Бустера Голда — делимся всеми подробностями о планах киностудии на ближайшие годы.
Написать
1 февраля 2023 17:00
Работа над вторым сезоном сериала DC «Миротворец» идет по плану
У проектов Джеймса Ганна иммунитет от отмены.
Написать
11 августа 2022 15:33
Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц»
Актер надеется вернуться в расширенную вселенную DC.
Написать
10 августа 2022 11:16
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
Написать
14 июня 2022 13:38
Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец»
HBO Max готовит очередной сериал о персонажах DC.
Написать
4 мая 2022 12:13
Фетиш Супермена и симпатии Аквамена: что нового мы узнали о героях DC из шуток Миротворца
Киноафиша о супергеройских сплетнях в сериале «Миротворец».
Написать
25 февраля 2022 17:30
Джеймс Ганн показал подборку смешных и неудачных дублей со съемок «Миротворца»
Видео недвусмысленно намекает, что участники съемок по обе стороны камеры отлично проводили время на площадке.
Написать
21 февраля 2022 16:45
Джеймс Ганн объяснил появление многочисленных персонажей DC в финале первого сезона «Миротворца»
Осторожно, большие спойлеры!
Написать
18 февраля 2022 16:36
«Миротворец» продлен на второй сезон — сценаристом и режиссером всех серий выступит Джеймс Ганн
Сериал стал настоящим хитом стрим-сервиса HBO Max.
Написать
17 февраля 2022 11:37
Кто такие бабочки в сериале «Миротворец»?
Киноафиша анализирует инопланетных «бабочек» из сериала «Миротворец». Выдвигаем теории, строим предположения, пытаемся осмыслить и понять известные факты.
Написать
2 февраля 2022 19:33
Джеймс Ганн собирается снять еще один многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Это будет не комедия.
Написать
28 января 2022 10:28
HBO Max выпустил ролик о съемках вступительного танцевального номера из сериала «Миротворец»
Джеймс Ганн привнес немного своего фирменного стиля в сериал, сопроводив вступительные титры забавным и необычным танцем.
Написать
24 января 2022 14:08
Один из персонажей сериала «Миротворец» появится в новом фильме киновселенной DC
Джеймс Ганн говорит, что все тесно взаимосвязано.
Написать
18 января 2022 16:02
Marvel и DC неоднократно отказывали Джону Сине в ролях супергероев
Но он не сдался.
Написать
17 января 2022 15:24
Джеймс Ганн опубликовал вступительный танцевальный номер из «Миротворца»
Зрители от него в восторге.
Написать
17 января 2022 10:57
Критики тепло встретили сериал DC «Миротворец»
Западные журналисты хвалят Джеймса Ганна и Джона Сину.
Написать
14 января 2022 15:12
Сериал «Миротворец»: 5 причин, почему проект DC стоит вашего внимания
13 января на HBO Max вышел новый сериал DC «Миротворец». Киноафиша рассказывает, почему не стоит пропускать новинку о неоднозначном супергерое.
Написать
13 января 2022 18:26
Персонаж Джона Сины в слезах сожалеет об убийстве Рика Флэга в отрывке из сериала «Миротворец»
Похоже, герой переживает кризис.
Написать
13 января 2022 15:44
Суперзлодей или супергерой? Что нужно знать перед просмотром нового сериала DC «Миротворец»
13 января состоится премьера сериала режиссера Джеймса Ганна «Миротворец». В статье вы найдете самое главное, что будет полезно знать перед просмотром новинки DC.
Написать
12 января 2022 13:15
Сериал DC «Миротворец» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Спин-офф «Отряда самоубийц» уступил двум телепроектам DC.
Написать
12 января 2022 12:46
Джеймс Ганн разрабатывает еще один телепроект DC
Режиссер также хотел бы поработать над вторым сезоном «Миротворца».
Написать
11 января 2022 15:03
Новые сериалы DC, которые находятся в разработке: подростки, коррупция и «Константин»
Дата премьеры «Миротворца» – 13 января – уже не за горами, а потому самое время поговорить о многообещающем будущем киновселенной: тут и драмы, и ребуты, и анимация. Даты выхода грядущих проектов неизвестны, так что пока просто рассказываем, чего ждать от новых сериалов DC.
Написать
10 января 2022 20:06
Сериал «Миротворец» получил два новых проморолика в преддверии премьеры
Джон Сина и Дженнифер Холлэнд презентуют дерзкий телекомикс Джеймса Ганна.
Написать
10 января 2022 16:15
Джеймс Ганн утверждает, что сериал «Миротворец» можно смотреть в отрыве от «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Также появился новый ознакомительный тизер.
Написать
6 января 2022 17:19
Джон Сина соглашается на новую миссию в отрывке из сериала DC «Миротворец»
Также Джеймс Ганн показал кадр с Дзюдомастером.
Написать
29 декабря 2021 15:25
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
Написать
29 декабря 2021 13:12
Джон Сина пританцовывает в костюме Миротворца в вирусном видео из TikTok
Актер двигается под музыкальный тренд Drilla.
Написать
27 декабря 2021 11:58
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года
Стрим-сервис готовится к конкурентной борьбе в стриминговых войнах.
Написать
23 декабря 2021 10:50
Ключевые персонажи сериала DC «Миротворец» получили персональные постеры
Собственного плаката удостоился даже орел Джона Сины.
Написать
17 декабря 2021 11:22
Рефлексирующий Джон Сина борется за всеобщую безопасность в трейлере сериала DC «Миротворец»
Также Джеймс Ганн опубликовал новый постер.
Написать
6 декабря 2021 11:38
Джон Сина пренебрежительно отзывается об Аквамене в новом отрывке из сериала «Миротворец»
В сцене показывают, что было после событий «Отряда самоубийц 2».
Написать
29 ноября 2021 10:53
Джеймс Ганн опубликовал фото тюремной камеры Миротворца из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Режиссер похвалил команду художников.
Написать
26 октября 2021 15:47
Джон Сина сражается со злодеями, падает с крыши и обнимается с орлом в первом трейлере сериала «Миротворец»
Шоу обзавелось датой релиза.
Написать
18 октября 2021 10:25
Warner Bros и DC выпустили документальный ролик, посвященный Миротворцу в исполнении Джона Сины
Команда нового «Отряда самоубийц» обсуждает героя Джона Сины.
Написать
12 октября 2021 16:24
Появилась пара новых постеров сериала «Миротворец» с Джоном Синой
На одном из плакатов указан реальный номер, по которому можно позвонить.
Написать
11 октября 2021 15:56
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Мероприятие для фанатов пройдет 16 октября.
Написать
8 октября 2021 11:50
Джон Сина приходит на встречу в своей «новой униформе» в свежем отрывке из сериала DC «Миротворец»
Новая команда героя высмеивает его внешний вид.
Написать
5 октября 2021 13:57
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667