Новости о сериале «Миротворец»

Новости о сериале «Миротворец» Вся информация о сериале
Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах
Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах Возвращение «Уэнсдэй», сериал с Джейсоном Момоа и новый фильм Романа Михайлова.
1 августа 2025 10:29
Вышли трейлеры вторых сезонов «Поколения “Ви”» и «Миротворца»
Вышли трейлеры вторых сезонов «Поколения “Ви”» и «Миротворца» Оба ролика были представлены на фестивале Comic Con Experience в Мехико.
2 июня 2025 14:48
Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец»
Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец» Кроме того, он поделился новыми сведениями о кастинге «Супермена: Наследие».
14 июня 2023 14:29
Джеймс Ганн сообщил, когда ждать второй сезон сериала DC «Миротворец»
Джеймс Ганн сообщил, когда ждать второй сезон сериала DC «Миротворец» Продолжение точно будет.
10 апреля 2023 14:19
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар» Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.  
9 марта 2023 12:00
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Хоррор про Болотную тварь и сериал про Бустера Голда — делимся всеми подробностями о планах киностудии на ближайшие годы.
1 февраля 2023 17:00
Работа над вторым сезоном сериала DC «Миротворец» идет по плану
Работа над вторым сезоном сериала DC «Миротворец» идет по плану У проектов Джеймса Ганна иммунитет от отмены.
11 августа 2022 15:33
Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц»
Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц» Актер надеется вернуться в расширенную вселенную DC.
10 августа 2022 11:16
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
25 июля 2022 07:28
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны» Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
14 июня 2022 13:38
Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец»
Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец» HBO Max готовит очередной сериал о персонажах DC.
4 мая 2022 12:13
Фетиш Супермена и симпатии Аквамена: что нового мы узнали о героях DC из шуток Миротворца
Фетиш Супермена и симпатии Аквамена: что нового мы узнали о героях DC из шуток Миротворца Киноафиша о супергеройских сплетнях в сериале «Миротворец».
25 февраля 2022 17:30
Джеймс Ганн показал подборку смешных и неудачных дублей со съемок «Миротворца»
Джеймс Ганн показал подборку смешных и неудачных дублей со съемок «Миротворца» Видео недвусмысленно намекает, что участники съемок по обе стороны камеры отлично проводили время на площадке.
21 февраля 2022 16:45
Джеймс Ганн объяснил появление многочисленных персонажей DC в финале первого сезона «Миротворца»
Джеймс Ганн объяснил появление многочисленных персонажей DC в финале первого сезона «Миротворца» Осторожно, большие спойлеры!
18 февраля 2022 16:36
«Миротворец» продлен на второй сезон — сценаристом и режиссером всех серий выступит Джеймс Ганн
«Миротворец» продлен на второй сезон — сценаристом и режиссером всех серий выступит Джеймс Ганн Сериал стал настоящим хитом стрим-сервиса HBO Max.
17 февраля 2022 11:37
Кто такие бабочки в сериале «Миротворец»?
Кто такие бабочки в сериале «Миротворец»? Киноафиша анализирует инопланетных «бабочек» из сериала «Миротворец». Выдвигаем теории, строим предположения, пытаемся осмыслить и понять известные факты.
2 февраля 2022 19:33
Джеймс Ганн собирается снять еще один многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Джеймс Ганн собирается снять еще один многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Это будет не комедия. 
28 января 2022 10:28
HBO Max выпустил ролик о съемках вступительного танцевального номера из сериала «Миротворец»
HBO Max выпустил ролик о съемках вступительного танцевального номера из сериала «Миротворец» Джеймс Ганн привнес немного своего фирменного стиля в сериал, сопроводив вступительные титры забавным и необычным танцем.
24 января 2022 14:08
Один из персонажей сериала «Миротворец» появится в новом фильме киновселенной DC
Один из персонажей сериала «Миротворец» появится в новом фильме киновселенной DC Джеймс Ганн говорит, что все тесно взаимосвязано.
18 января 2022 16:02
Marvel и DC неоднократно отказывали Джону Сине в ролях супергероев
Marvel и DC неоднократно отказывали Джону Сине в ролях супергероев Но он не сдался. 
17 января 2022 15:24
Джеймс Ганн опубликовал вступительный танцевальный номер из «Миротворца»
Джеймс Ганн опубликовал вступительный танцевальный номер из «Миротворца» Зрители от него в восторге. 
17 января 2022 10:57
Критики тепло встретили сериал DC «Миротворец»
Критики тепло встретили сериал DC «Миротворец» Западные журналисты хвалят Джеймса Ганна и Джона Сину.
14 января 2022 15:12
Сериал «Миротворец»: 5 причин, почему проект DC стоит вашего внимания
Сериал «Миротворец»: 5 причин, почему проект DC стоит вашего внимания 13 января на HBO Max вышел новый сериал DC «Миротворец». Киноафиша рассказывает, почему не стоит пропускать новинку о неоднозначном супергерое.
13 января 2022 18:26
Персонаж Джона Сины в слезах сожалеет об убийстве Рика Флэга в отрывке из сериала «Миротворец»
Персонаж Джона Сины в слезах сожалеет об убийстве Рика Флэга в отрывке из сериала «Миротворец» Похоже, герой переживает кризис. 
13 января 2022 15:44
Суперзлодей или супергерой? Что нужно знать перед просмотром нового сериала DC «Миротворец»
Суперзлодей или супергерой? Что нужно знать перед просмотром нового сериала DC «Миротворец» 13 января состоится премьера сериала режиссера Джеймса Ганна «Миротворец». В статье вы найдете самое главное, что будет полезно знать перед просмотром новинки DC.
12 января 2022 13:15
Сериал DC «Миротворец» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Сериал DC «Миротворец» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Спин-офф «Отряда самоубийц» уступил двум телепроектам DC.
12 января 2022 12:46
Джеймс Ганн разрабатывает еще один телепроект DC
Джеймс Ганн разрабатывает еще один телепроект DC Режиссер также хотел бы поработать над вторым сезоном «Миротворца».
11 января 2022 15:03
Новые сериалы DC, которые находятся в разработке: подростки, коррупция и «Константин»
Новые сериалы DC, которые находятся в разработке: подростки, коррупция и «Константин» Дата премьеры «Миротворца» – 13 января – уже не за горами, а потому самое время поговорить о многообещающем будущем киновселенной: тут и драмы, и ребуты, и анимация. Даты выхода грядущих проектов неизвестны, так что пока просто рассказываем, чего ждать от новых сериалов DC.
10 января 2022 20:06
Сериал «Миротворец» получил два новых проморолика в преддверии премьеры
Сериал «Миротворец» получил два новых проморолика в преддверии премьеры Джон Сина и Дженнифер Холлэнд презентуют дерзкий телекомикс Джеймса Ганна.
10 января 2022 16:15
Джеймс Ганн утверждает, что сериал «Миротворец» можно смотреть в отрыве от «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Джеймс Ганн утверждает, что сериал «Миротворец» можно смотреть в отрыве от «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Также появился новый ознакомительный тизер.
6 января 2022 17:19
Джон Сина соглашается на новую миссию в отрывке из сериала DC «Миротворец»
Джон Сина соглашается на новую миссию в отрывке из сериала DC «Миротворец» Также Джеймс Ганн показал кадр с Дзюдомастером.
29 декабря 2021 15:25
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
29 декабря 2021 13:12
Джон Сина пританцовывает в костюме Миротворца в вирусном видео из TikTok
Джон Сина пританцовывает в костюме Миротворца в вирусном видео из TikTok Актер двигается под музыкальный тренд Drilla.
27 декабря 2021 11:58
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года Стрим-сервис готовится к конкурентной борьбе в стриминговых войнах.
23 декабря 2021 10:50
Ключевые персонажи сериала DC «Миротворец» получили персональные постеры
Ключевые персонажи сериала DC «Миротворец» получили персональные постеры Собственного плаката удостоился даже орел Джона Сины.
17 декабря 2021 11:22
Рефлексирующий Джон Сина борется за всеобщую безопасность в трейлере сериала DC «Миротворец»
Рефлексирующий Джон Сина борется за всеобщую безопасность в трейлере сериала DC «Миротворец» Также Джеймс Ганн опубликовал новый постер.
6 декабря 2021 11:38
Джон Сина пренебрежительно отзывается об Аквамене в новом отрывке из сериала «Миротворец»
Джон Сина пренебрежительно отзывается об Аквамене в новом отрывке из сериала «Миротворец» В сцене показывают, что было после событий «Отряда самоубийц 2».
29 ноября 2021 10:53
Джеймс Ганн опубликовал фото тюремной камеры Миротворца из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Джеймс Ганн опубликовал фото тюремной камеры Миротворца из «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Режиссер похвалил команду художников. 
26 октября 2021 15:47
Джон Сина сражается со злодеями, падает с крыши и обнимается с орлом в первом трейлере сериала «Миротворец»
Джон Сина сражается со злодеями, падает с крыши и обнимается с орлом в первом трейлере сериала «Миротворец» Шоу обзавелось датой релиза.
18 октября 2021 10:25
Warner Bros и DC выпустили документальный ролик, посвященный Миротворцу в исполнении Джона Сины
Warner Bros и DC выпустили документальный ролик, посвященный Миротворцу в исполнении Джона Сины Команда нового «Отряда самоубийц» обсуждает героя Джона Сины. 
12 октября 2021 16:24
Появилась пара новых постеров сериала «Миротворец» с Джоном Синой
Появилась пара новых постеров сериала «Миротворец» с Джоном Синой На одном из плакатов указан реальный номер, по которому можно позвонить. 
11 октября 2021 15:56
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021 Мероприятие для фанатов пройдет 16 октября.
8 октября 2021 11:50
Джон Сина приходит на встречу в своей «новой униформе» в свежем отрывке из сериала DC «Миротворец»
Джон Сина приходит на встречу в своей «новой униформе» в свежем отрывке из сериала DC «Миротворец» Новая команда героя высмеивает его внешний вид. 
5 октября 2021 13:57
