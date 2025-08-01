Дата премьеры «Миротворца» – 13 января – уже не за горами, а потому самое время поговорить о многообещающем будущем киновселенной: тут и драмы, и ребуты, и анимация. Даты выхода грядущих проектов неизвестны, так что пока просто рассказываем, чего ждать от новых сериалов DC.