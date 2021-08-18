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Девять совсем незнакомых людей 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девять совсем незнакомых людей
Киноафиша Сериалы Девять совсем незнакомых людей Сезоны Сезон 1

Nine Perfect Strangers 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девять совсем незнакомых людей»

В 1 сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей» действие происходит на элитном австралийском курорте, куда приезжает девять богатых людей, желающих исправить свое темное прошлое и излечиться от тяжелых внутренних проблем. Среди них писательница Фрэнсис, семейство Маркони, адвокат Ларс, молодая пара Бена и Джессики, пенсионер Тони и другие. Хозяйка курорта — русская женщина по имени Маша. Она искренне надеется помочь своим клиентам, однако понимает, что далеко не все смогут выйти из ретрита новыми, освобожденными людьми.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Девять совсем незнакомых людей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Случайные акты насилия Random Acts of Mayhem
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2021
Критический путь The Critical Path
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2021
День Земли Earth Day
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2021
Дивный Новый Мир Brave New World
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2021
Сладкая капитуляция Sweet Surrender
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2021
Материнский источник Motherlode
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2021
Колеса автобуса Wheels on the Bus
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2021
Галерея Ever After - Gallery
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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