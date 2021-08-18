Почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу», а не «мяу»: есть точное объяснение — а ведь дети повторяют это бесконечно (бедные родители)

Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет

«Заставляет нас плакать каждый раз»: авторы «Очень странных дел» раскрыли жесткие спойлеры финала, который выйдет 26 декабря 2025

Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя

Нагиев в пуховике, а на улице +30: как создателям «Елок 12» удалось превратить август в декабрь — набережные «поливали» снегом

Вести ли кроху на «Три кота. Путешествие во времени»? Сколько длится мульт, скучают ли взрослые - узнали все за вас

«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами

С «Бумажным домом» еще не покончено: в спин-оффе грабители замахнуться на Да Винчи — Netflix раскрывает название с намеком

В кинотеатрах покажут 4 версии фильма «Мстители: Судный день»: Disney замахнулась на необычный рекорд

Гузееву «выгнали» со съемок фильма с Харламовым: к «Новой теще» добавится уморительный тесть