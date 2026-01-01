|1
|Microdosing
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:59
|2
|Welcome To Tranquillum
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:12
|3
|Masha In the Bedroom
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:02
|4
|Extra Special Smoothie
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:08
|5
|Meeting Masha
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:22
|6
|It's Not Safe To Be Around You
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:10
|7
|Take This Drug
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:22
|8
|Heather's Psychotic Episode
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|3:45
|9
|Aquaphobic
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:34
|10
|Trustfall
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|3:07
|11
|Tony Confides In Frances
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:31
|12
|Yao and Delilah
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:01
|13
|Carmel Attacks Mr. Kendo
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:01
|14
|Tony's Touchdown
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:10
|15
|Steam Room Panic
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:37
|16
|I Need You to Leave
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|0:42
|17
|Test Pilots
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:41
|18
|Hot Tub Heartbreak
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:06
|19
|So Many Schmucks
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:00
|20
|Napoleon Watches the Sunrise
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:38
|21
|It's Good To Die
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:12
|22
|Sweatlodge
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|0:59
|23
|Tell Me What You Need
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:52
|24
|May I Go
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|0:54
|25
|Zach Visits
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:03
|26
|Hey, Namaste
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:38
|27
|Zoe's Dream
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:12
|28
|Nose Malfunction
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|0:51
|29
|My Boy
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|1:15
|30
|Snowfall
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:00
|31
|Farewell Masha
|Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins
|2:58