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Саундтреки сериала «Девять совсем незнакомых людей»

Музыка из сериала «Девять совсем незнакомых людей» Вся информация о сериале
Nine Perfect Strangers (Original Series Soundtrack)
Nine Perfect Strangers (Original Series Soundtrack) 31 композиция. Marco Beltrami, Miles Hankins
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Microdosing Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:59
2 Welcome To Tranquillum Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:12
3 Masha In the Bedroom Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:02
4 Extra Special Smoothie Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:08
5 Meeting Masha Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:22
6 It's Not Safe To Be Around You Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:10
7 Take This Drug Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:22
8 Heather's Psychotic Episode Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 3:45
9 Aquaphobic Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:34
10 Trustfall Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 3:07
11 Tony Confides In Frances Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:31
12 Yao and Delilah Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:01
13 Carmel Attacks Mr. Kendo Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:01
14 Tony's Touchdown Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:10
15 Steam Room Panic Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:37
16 I Need You to Leave Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 0:42
17 Test Pilots Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:41
18 Hot Tub Heartbreak Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:06
19 So Many Schmucks Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:00
20 Napoleon Watches the Sunrise Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:38
21 It's Good To Die Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:12
22 Sweatlodge Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 0:59
23 Tell Me What You Need Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:52
24 May I Go Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 0:54
25 Zach Visits Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:03
26 Hey, Namaste Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:38
27 Zoe's Dream Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:12
28 Nose Malfunction Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 0:51
29 My Boy Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 1:15
30 Snowfall Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:00
31 Farewell Masha Marco Beltrami, Miles Hankins / Miles Hankins 2:58
Доступен список песен из сериала «Девять совсем незнакомых людей» (2021) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Девять совсем незнакомых людей» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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