Девять совсем незнакомых людей 2021 2 серия 1 сезон
Все серии 1 сезона «Девять совсем незнакомых людей»
Случайные акты насилия
Сезон 1 / Серия 118 августа 2021
Критический путь
Сезон 1 / Серия 218 августа 2021
День Земли
Сезон 1 / Серия 318 августа 2021
Дивный Новый Мир
Сезон 1 / Серия 425 августа 2021
Сладкая капитуляция
Сезон 1 / Серия 51 сентября 2021
Материнский источник
Сезон 1 / Серия 68 сентября 2021
Колеса автобуса
Сезон 1 / Серия 715 сентября 2021
Галерея
Сезон 1 / Серия 822 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Девять совсем незнакомых людей» все гости начинают сомневаться в довольно странных методах ретрита, проводимых на курорте. В конце концов, они пришли медитировать и расслабляться, а не проходить шоковую терапию.
