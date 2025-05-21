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Девять совсем незнакомых людей 2021 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Девять совсем незнакомых людей
Киноафиша Сериалы Девять совсем незнакомых людей Сезоны Сезон 2

Nine Perfect Strangers 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Девять совсем незнакомых людей»

Во 2-м сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей» австралийский лакшери-курорт Tranquillium House теперь принадлежит супругам Бену и Джессике. Несмотря на сомнительные методы прежней хозяйки Маши, этим двоим удалось избавиться от своих психологических проблем. Теперь они подыскивают новых постояльцев, чтобы так же помочь и им. В «Транквиллиум» не может приехать любой желающий, даже если он готов заплатить за отдых целую кучу денег. Владельцы специально подбирают своих подопечных, внимательно изучая их биографии – главные жизненных потери, травмы и цели. Только так новый выпуск достигнет общих результатов.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Девять совсем незнакомых людей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Заубервальд Zauberwald
Сезон 2 Серия 1
21 мая 2025
Клубный дом Крабаппл The Crabapple Clubhouse
Сезон 2 Серия 2
21 мая 2025
Полевая экскурсия The Field Trip
Сезон 2 Серия 3
28 мая 2025
Большой подъем The Major Lift
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2025
Прага Prague
Сезон 2 Серия 5
11 июня 2025
Другая сторона The Other Side
Сезон 2 Серия 6
18 июня 2025
Слияния и поглощения Mergers and Acquisitions
Сезон 2 Серия 7
25 июня 2025
Никогда не меняйся Never Change
Сезон 2 Серия 8
2 июля 2025
График выхода всех сериалов
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