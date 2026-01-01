Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Властелин колец: Кольца власти
Награды
Награды и номинации «Властелин колец: Кольца власти»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Special, Visual & Graphic Effects
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон
«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»
Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?
Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть
Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»
Прежде чем взяться за «Хрустальный», Глигоров выдал настоящий хит про апокалипсис — на 3 захватывающих сезона, с рейтингом 7,7
Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших
Перезапуск «Клиники» оказался настолько хорош, что тут же получил продолжение — записывайте дату выхода 11-го сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667