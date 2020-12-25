Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома

Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки

Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню

«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb

Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор

Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых

Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)

Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?

В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров

Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»