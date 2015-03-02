Меню
Последний из Магикян 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Последний из Магикян
Киноафиша Сериалы Последний из Магикян Сезоны Сезон 4

Poslednij iz Magikyan 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Последний из Магикян»

В 4 сезоне сериала «Последний из Магикян» глава большой русско-армянской семьи готовится к важному событию — появлению будущего наследника. Наталью увозят в больницу прямо во время отдыха, а Карен с ужасом понимает, что отцовство для него стало настоящей проблемой. Ситуация в доме серьезно накаляется после того, как в него приезжает теща — мать Натальи. По традиции, Магикян-старший с ней на ножах. Найти общий язык оказывается не так уж просто. К счастью, не существует на свете проблемы, с которой бы не справился Карен.

Список серий 4-го сезона сериала «Последний из Магикян» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
2 марта 2015
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
2 марта 2015
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
3 марта 2015
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
3 марта 2015
Серия 5
Сезон 4 Серия 5
4 марта 2015
Серия 6
Сезон 4 Серия 6
4 марта 2015
Серия 7
Сезон 4 Серия 7
5 марта 2015
Серия 8
Сезон 4 Серия 8
5 марта 2015
Серия 9
Сезон 4 Серия 9
10 марта 2015
Серия 10
Сезон 4 Серия 10
10 марта 2015
Серия 11
Сезон 4 Серия 11
11 марта 2015
Серия 12
Сезон 4 Серия 12
11 марта 2015
Серия 13
Сезон 4 Серия 13
12 марта 2015
Серия 14
Сезон 4 Серия 14
12 марта 2015
Серия 15
Сезон 4 Серия 15
16 марта 2015
Серия 16
Сезон 4 Серия 16
16 марта 2015
Серия 17
Сезон 4 Серия 17
17 марта 2015
Серия 18
Сезон 4 Серия 18
17 марта 2015
Серия 19
Сезон 4 Серия 19
18 марта 2015
Серия 20
Сезон 4 Серия 20
19 марта 2015
График выхода всех сериалов
