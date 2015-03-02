В 4 сезоне сериала «Последний из Магикян» глава большой русско-армянской семьи готовится к важному событию — появлению будущего наследника. Наталью увозят в больницу прямо во время отдыха, а Карен с ужасом понимает, что отцовство для него стало настоящей проблемой. Ситуация в доме серьезно накаляется после того, как в него приезжает теща — мать Натальи. По традиции, Магикян-старший с ней на ножах. Найти общий язык оказывается не так уж просто. К счастью, не существует на свете проблемы, с которой бы не справился Карен.