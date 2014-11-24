Меню
Последний из Магикян 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Последний из Магикян
Последний из Магикян Сезон 3

Poslednij iz Magikyan 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Последний из Магикян»

В 3 сезоне сериала «Последний из Магикян» главный герой пытается привыкнуть к тому, что теперь в его и без того большой армяно-русской семье появился еще один человек. И, увы, это не его долгожданный сын. Егор довольно быстро переезжает к ним в квартиру — и тут начинаются первые бытовые проблемы. Кроме того, зять быстро устраивается на работу в компанию к Карену. Таким образом, они окончательно «роднятся». Давид узнает, что его девушка ждет от него малыша. По заверениям врачей, у молодых будет девочка. Мужчины решают, что таким совпадением обязательно нужно воспользоваться.

Рейтинг сериала

0.0
5.1 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Последний из Магикян» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
24 ноября 2014
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
24 ноября 2014
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
25 ноября 2014
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
26 ноября 2014
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
27 ноября 2014
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
1 декабря 2014
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
2 декабря 2014
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
3 декабря 2014
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
4 декабря 2014
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
8 декабря 2014
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
9 декабря 2014
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
10 декабря 2014
