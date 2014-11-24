В 3 сезоне сериала «Последний из Магикян» главный герой пытается привыкнуть к тому, что теперь в его и без того большой армяно-русской семье появился еще один человек. И, увы, это не его долгожданный сын. Егор довольно быстро переезжает к ним в квартиру — и тут начинаются первые бытовые проблемы. Кроме того, зять быстро устраивается на работу в компанию к Карену. Таким образом, они окончательно «роднятся». Давид узнает, что его девушка ждет от него малыша. По заверениям врачей, у молодых будет девочка. Мужчины решают, что таким совпадением обязательно нужно воспользоваться.