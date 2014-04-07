Во 2 сезоне сериала «Последний из Магикян» главный герой — знойный армянин по имени Карен — на закате жизни готовится стать отцом. Его супруга Наталья снова беременна. Но кого же она родит на этот раз? Карен искренне надеется, что у него появится долгожданный мальчик. В это же время Егор пытается построить серьезные отношения с Маринэ, однако сама девушка, кажется, не готова к такому повороту событий. Кроме того, родственники парня демонстративно выступают против сближения с русско-армянской семьей. Что же будут делать герои?