Последний из Магикян 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Последний из Магикян
Киноафиша Сериалы Последний из Магикян Сезоны Сезон 2

Poslednij iz Magikyan 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Последний из Магикян»

Во 2 сезоне сериала «Последний из Магикян» главный герой — знойный армянин по имени Карен — на закате жизни готовится стать отцом. Его супруга Наталья снова беременна. Но кого же она родит на этот раз? Карен искренне надеется, что у него появится долгожданный мальчик. В это же время Егор пытается построить серьезные отношения с Маринэ, однако сама девушка, кажется, не готова к такому повороту событий. Кроме того, родственники парня демонстративно выступают против сближения с русско-армянской семьей. Что же будут делать герои?

Рейтинг сериала

0.0
5.1 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Последний из Магикян» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2014
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
7 апреля 2014
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
8 апреля 2014
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
8 апреля 2014
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
9 апреля 2014
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
9 апреля 2014
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
10 апреля 2014
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
10 апреля 2014
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
14 апреля 2014
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
15 апреля 2014
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
16 апреля 2014
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
17 апреля 2014
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
21 апреля 2014
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
22 апреля 2014
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
23 апреля 2014
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
24 апреля 2014
График выхода всех сериалов
