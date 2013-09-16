В 1 сезоне сериала «Последний из Магикян» действие фокусируется на большой семье, глава которой никак не может смириться с тем, что у него нет сына. Так уж вышло, что жена родила ему трех дочек. Рано или поздно все девочки выйдут замуж и сменят фамилию — их дети не смогут продолжить род Магикян. Осознание этого факта становится причиной экзистенциального кризиса главного героя. Впрочем, это не главная его странность. Отец Магикян также демонстративно отказывается от использования гаджетов, предпочитая все беседы вести вживую, а переписываться при помощи ручки и бумаги. К счастью, у Магикяна есть телефон, но и тот — кнопочный. Дочки не желают следовать устаревшим принципам отца: они активно используют все последние технологии. Конечно, это становится причиной множества конфликтов.