Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Последний из Магикян 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Последний из Магикян
Киноафиша Сериалы Последний из Магикян Сезоны Сезон 1

Poslednij iz Magikyan 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний из Магикян»

В 1 сезоне сериала «Последний из Магикян» действие фокусируется на большой семье, глава которой никак не может смириться с тем, что у него нет сына. Так уж вышло, что жена родила ему трех дочек. Рано или поздно все девочки выйдут замуж и сменят фамилию — их дети не смогут продолжить род Магикян. Осознание этого факта становится причиной экзистенциального кризиса главного героя. Впрочем, это не главная его странность. Отец Магикян также демонстративно отказывается от использования гаджетов, предпочитая все беседы вести вживую, а переписываться при помощи ручки и бумаги. К счастью, у Магикяна есть телефон, но и тот — кнопочный. Дочки не желают следовать устаревшим принципам отца: они активно используют все последние технологии. Конечно, это становится причиной множества конфликтов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Последний из Магикян» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 сентября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 сентября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 сентября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 сентября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 сентября 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 сентября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 октября 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 октября 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 октября 2013
График выхода всех сериалов
Выхода нет, а рейтинги зашкаливают: 5 корейских сериалов про выживание, которые смотрит весь мир — а вы ещё нет
ИИ изменил сюжет «Москвы слезам не верит»: на роковую вечеринку к дяде приходит Тося — судьба Кати меняется кардинально
Стал звездой в «Интернах», потерпел крах в «Холостяке», сейчас — служит в храме: куда пропал актёр Илья Глинников
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше