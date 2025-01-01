Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Последний из Магикян, список сезонов
Poslednij iz Magikyan
16+
Год выпуска
2013
Страна
Россия
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Последний из Магикян»
Сезон 1
12 эпизодов
16 сентября 2013 - 3 октября 2013
Сезон 2
16 эпизодов
7 апреля 2014 - 24 апреля 2014
Сезон 3
12 эпизодов
24 ноября 2014 - 10 декабря 2014
Сезон 4
20 эпизодов
2 марта 2015 - 19 марта 2015
Сезон 5
20 эпизодов
7 сентября 2015 - 7 октября 2015
