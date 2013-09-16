«Последний из Магикян» — многосерийная российская комедия, повествующая о непростых взаимоотношениях в интернациональной семье. Ее глава — статный мужчина-армянин — всегда хотел иметь наследника, но получил только трех дочек. Каждая из них впоследствии выйдет замуж и сменит фамилию, а это значит, что никто не сможет продолжить род Магикян. Кроме того, главный герой демонстративно отказывается пользоваться навороченной техникой, предпочитая «айфонам» простой кнопочный телефон. Письма он и вовсе пишет на бумаге. Однако его дочери не намерены противостоять прогрессу — они вполне открыто принимают все блага цивилизации.