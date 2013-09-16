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Постер сериала Последний из Магикян
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Киноафиша Сериалы Последний из Магикян

Последний из Магикян (2013 - 2015)

Poslednij iz Magikyan 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 33 часа 20 минут

О чем сериал

«Последний из Магикян» — многосерийная российская комедия, повествующая о непростых взаимоотношениях в интернациональной семье. Ее глава — статный мужчина-армянин — всегда хотел иметь наследника, но получил только трех дочек. Каждая из них впоследствии выйдет замуж и сменит фамилию, а это значит, что никто не сможет продолжить род Магикян. Кроме того, главный герой демонстративно отказывается пользоваться навороченной техникой, предпочитая «айфонам» простой кнопочный телефон. Письма он и вовсе пишет на бумаге. Однако его дочери не намерены противостоять прогрессу — они вполне открыто принимают все блага цивилизации.

В ролях
В ролях
Игорь Верник
Игорь Верник
Анна Ардова
Анна Ардова
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Последний из Магикян - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Последний из Магикян - Сезон 2 Сезон 2
2014, 16 эпизодов
 
Последний из Магикян - Сезон 3 Сезон 3
2014, 12 эпизодов
 
Последний из Магикян - Сезон 4 Сезон 4
2015, 20 эпизодов
 
Последний из Магикян - Сезон 5 Сезон 5
2015, 20 эпизодов
 
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