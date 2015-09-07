В 5 сезоне сериала «Последний из Магикян» отец большого русско-армянского семейства привыкает к роли отца маленького мальчика. В это время брак его старшей дочери Маринэ постепенно рушится, но хуже всего то, что вторая дочь Вика нашла себе нового жениха. Карену парень сразу не нравится, однако Наташа неожиданно встает на сторону девушки. В итоге Магикян остается без семьи и крыши над головой. Делать нечего — приходится жить у близкого друга Давида. Однако его жена Лена не очень рада такому гостю. Карен пытается помириться с Наташей, но все без толку. К счастью, Маринэ и Егору удается наладить свои отношения.