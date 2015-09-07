Меню
Последний из Магикян 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Последний из Магикян
Poslednij iz Magikyan 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 5-й сезон сериала «Последний из Магикян»

В 5 сезоне сериала «Последний из Магикян» отец большого русско-армянского семейства привыкает к роли отца маленького мальчика. В это время брак его старшей дочери Маринэ постепенно рушится, но хуже всего то, что вторая дочь Вика нашла себе нового жениха. Карену парень сразу не нравится, однако Наташа неожиданно встает на сторону девушки. В итоге Магикян остается без семьи и крыши над головой. Делать нечего — приходится жить у близкого друга Давида. Однако его жена Лена не очень рада такому гостю. Карен пытается помириться с Наташей, но все без толку. К счастью, Маринэ и Егору удается наладить свои отношения.

5.1 IMDb
Серия 1
Сезон 5 Серия 1
7 сентября 2015
Серия 2
Сезон 5 Серия 2
7 сентября 2015
Серия 3
Сезон 5 Серия 3
8 сентября 2015
Серия 4
Сезон 5 Серия 4
9 сентября 2015
Серия 5
Сезон 5 Серия 5
10 сентября 2015
Серия 6
Сезон 5 Серия 6
14 сентября 2015
Серия 7
Сезон 5 Серия 7
15 сентября 2015
Серия 8
Сезон 5 Серия 8
16 сентября 2015
Серия 9
Сезон 5 Серия 9
17 сентября 2015
Серия 10
Сезон 5 Серия 10
21 сентября 2015
Серия 11
Сезон 5 Серия 11
22 сентября 2015
Серия 12
Сезон 5 Серия 12
23 сентября 2015
Серия 13
Сезон 5 Серия 13
24 сентября 2015
Серия 14
Сезон 5 Серия 14
28 сентября 2015
Серия 15
Сезон 5 Серия 15
29 сентября 2015
Серия 16
Сезон 5 Серия 16
30 сентября 2015
Серия 17
Сезон 5 Серия 17
1 октября 2015
Серия 18
Сезон 5 Серия 18
5 октября 2015
Серия 19
Сезон 5 Серия 19
6 октября 2015
Серия 20
Сезон 5 Серия 20
7 октября 2015
