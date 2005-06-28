Меню
Империя 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Империя
Empire 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Империя»

В 1 сезоне сериала «Империя» мы знакомимся с Тираном — гладиатором, ставшим личным телохранителем Цезаря. Ему не удается спасти жизнь своего нанимателя. В попытке искупить вину Тиран делает все возможное, чтобы защитить наследника. Высший пост Рима — лакомый кусок, поэтому за него начинается ожесточенная борьба. Заговорщики не останавливаются перед нарушением клятв, предательствами и убийствами. Самый опасный из них — Марк Антоний, бывший военачальник, который считает себя единственным, кто достоин императорского титула.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Империя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2005
Будет Will
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2005
Аркхэм Arkham
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2005
Охота The Hunt
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2005
Игра судьбы Fortune's Fool
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2005
Потерянный легион The Lost Legion
Сезон 1 Серия 6
26 июля 2005
