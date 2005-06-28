В 1 сезоне сериала «Империя» мы знакомимся с Тираном — гладиатором, ставшим личным телохранителем Цезаря. Ему не удается спасти жизнь своего нанимателя. В попытке искупить вину Тиран делает все возможное, чтобы защитить наследника. Высший пост Рима — лакомый кусок, поэтому за него начинается ожесточенная борьба. Заговорщики не останавливаются перед нарушением клятв, предательствами и убийствами. Самый опасный из них — Марк Антоний, бывший военачальник, который считает себя единственным, кто достоин императорского титула.