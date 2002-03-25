Малочисленные, зато отлично подготовленные отряды спецназа способны быстро и без лишнего шума переломить исход больших сражений и даже войн. Особенно таких войн, которые давно не ведутся в окопах и укрытиях. Террористы нападают исподтишка и растворяются бесследно, и для борьбы с ними Родине не обойтись без мобильных команд опытных убийц – настоящих русских мужиков, одинаково виртуозно владеющих и автоматами, и пистолетами, и ножами, и рукопашным боем. События сериала «Спецназ» разворачиваются и в Чечне, и в мирных городах нашей огромной страны – боевой отряд под командованием майора Платова готов успешно действовать везде, где требуется найти и уничтожить врага. Спецназовцев здесь играют самые знаменитые «настоящие мужчины» российского кино – Александр Балуев, Алексей Кравченко, Владислав Галкин, Владимир Турчинский, Игорь Лифанов, Александр Носик и другие. Всем любителям захватывающих боевиков о русских универсальных солдатах – не пропустите.