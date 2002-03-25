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Постер сериала Спецназ
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Киноафиша Сериалы Спецназ

Спецназ (2002 - 2003)

Specnaz 18+
Год выпуска 2002
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут

О чем сериал

Малочисленные, зато отлично подготовленные отряды спецназа способны быстро и без лишнего шума переломить исход больших сражений и даже войн. Особенно таких войн, которые давно не ведутся в окопах и укрытиях. Террористы нападают исподтишка и растворяются бесследно, и для борьбы с ними Родине не обойтись без мобильных команд опытных убийц – настоящих русских мужиков, одинаково виртуозно владеющих и автоматами, и пистолетами, и ножами, и рукопашным боем. События сериала «Спецназ» разворачиваются и в Чечне, и в мирных городах нашей огромной страны – боевой отряд под командованием майора Платова готов успешно действовать везде, где требуется найти и уничтожить врага. Спецназовцев здесь играют самые знаменитые «настоящие мужчины» российского кино – Александр Балуев, Алексей Кравченко, Владислав Галкин, Владимир Турчинский, Игорь Лифанов, Александр Носик и другие. Всем любителям захватывающих боевиков о русских универсальных солдатах – не пропустите. 

В ролях
В ролях
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Александр Балуев
Александр Балуев
Владислав Галкин
Владислав Галкин
Владимир Турчинский
Владимир Турчинский
Александр Дедюшко
Александр Дедюшко
Эвклид Кюрдзидис
Эвклид Кюрдзидис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Спецназ - Сезон 1 Сезон 1
2002, 3 эпизода
 
Спецназ - Сезон 2 Сезон 2
2003, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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