В 3 сезоне 4 серии сериала «Чем мы заняты в тени» главные герои отправляются в путешествие, из которого они, возможно, никогда не вернутся. По ходу развития событий вампиры сталкиваются с множеством самых разнообразных препятствий и опасностей.
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