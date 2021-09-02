В 3 сезоне 6 серии сериала «Чем мы заняты в тени» древний зверь убегает из своей темницы и угрожает существованию всех вампиров. По ходу развития событий главные герои вынужденно объединяются, чтобы совместными усилиями ответить общей угрозе.
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