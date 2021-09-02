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Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени Сезоны Сезон 3 Серия 9

Чем мы заняты в тени 2019 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Чем мы заняты в тени»
Заключенный
Сезон 3 / Серия 1 2 сентября 2021
Двойная маскировка
Сезон 3 / Серия 2 2 сентября 2021
Гейл
Сезон 3 / Серия 3 9 сентября 2021
Казино
Сезон 3 / Серия 4 16 сентября 2021
Судебная палата
Сезон 3 / Серия 5 23 сентября 2021
Побег
Сезон 3 / Серия 6 30 сентября 2021
Сирена
Сезон 3 / Серия 7 7 октября 2021
Оздоровительный центр
Сезон 3 / Серия 8 14 октября 2021
Прощание
Сезон 3 / Серия 9 21 октября 2021
Портрет
Сезон 3 / Серия 10 28 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Чем мы заняты в тени» один из вампиров отмечает свой день рождения. В ходе масштабного праздника он прощается со всеми своими близкими, друзьями и даже врагами. Но готовы ли они отпустить именинника так легко?

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