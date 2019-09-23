В 3 сезоне 5 серии сериала «911 служба спасения» Бак продолжает судебные тяжбы. Его волнует, как сложится судьба его экс-коллег. Но начальство принимает неожиданное решение. Майкл вместе с Гарри и Мэй оказываются в тяжелом положении.
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