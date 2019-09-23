В 3 сезоне 9 серии сериала «911 служба спасения» профессиональной деятельности Бобби вновь угрожает опасность. Все дело в странном вызове. В оставленной фуре оказываются найдены радиоактивные отходы. Хэн приходит в себя после автокатастрофы.
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