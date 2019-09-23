В 3 сезоне 18 серии сериала «911 служба спасения» сотрудники службы спасения спешат оказать помощь жертвам крушения поезда. Выясняется, что среди пострадавших была оператор службы 911, Эбби. Афина вынуждена решать последствия своей оплошности.
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