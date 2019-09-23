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Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 3 Серия 18

911 служба спасения 2018 18 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «911 служба спасения»
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О чем серия

В 3 сезоне 18 серии сериала «911 служба спасения» сотрудники службы спасения спешат оказать помощь жертвам крушения поезда. Выясняется, что среди пострадавших была оператор службы 911, Эбби. Афина вынуждена решать последствия своей оплошности.

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