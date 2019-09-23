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Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 3 Серия 17

911 служба спасения 2018 17 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «911 служба спасения»
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Что дальше?
Сезон 3 / Серия 18 11 мая 2020
О чем серия

В 3 сезоне 17 серии сериала «911 служба спасения» сотрудники службы спасения ведут два трагических происшествия. Команде предстоит заняться восстановлением порядка и помочь жертвам. Тем временем Афина расследует дело, связанное с серийным маньяком.

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