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Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны Сезон 4 Серия 11

Детство Шелдона 2017 - 2024 11 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Детство Шелдона»
Выпускной
Сезон 4 / Серия 1 5 ноября 2020
Доцент, маленькая леди и вышибала по имени Далтон
Сезон 4 / Серия 2 12 ноября 2020
Тренировочные колесики и сбежавшая курица
Сезон 4 / Серия 3 19 ноября 2020
Библейский лагерь и колесница любви
Сезон 4 / Серия 4 3 декабря 2020
Затхлый склеп и палка, на которую нужно пописать
Сезон 4 / Серия 5 17 декабря 2020
Собрание первокурсников и изобретатель молнии
Сезон 4 / Серия 6 21 января 2021
Класс философии и черви, которые могут вас преследовать
Сезон 4 / Серия 7 11 февраля 2021
Экзистенциальный кризис и медведь, который пускает пузыри
Сезон 4 / Серия 8 18 февраля 2021
Сезон 4 / Серия 9 25 февраля 2021
Сезон 4 / Серия 10 4 марта 2021
Сезон 4 / Серия 11 11 марта 2021
Сезон 4 / Серия 12 1 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 13 8 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 14 15 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 15 22 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 16 29 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 17 6 мая 2021
Сезон 4 / Серия 18 13 мая 2021
О чем серия

В 4 сезоне 11 серии сериала «Детство Шелдона» новый знакомый главного героя — доктор Линклеттер — помогает ему найти общий язык с однокурсниками. В это же время у Джорджа-младшего появляется неожиданный подарок — пейджер…

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