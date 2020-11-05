Класс философии и черви, которые могут вас преследовать
Сезон 4 / Серия 711 февраля 2021
Экзистенциальный кризис и медведь, который пускает пузыри
Сезон 4 / Серия 818 февраля 2021
Сезон 4 / Серия 925 февраля 2021
Сезон 4 / Серия 104 марта 2021
Сезон 4 / Серия 1111 марта 2021
Сезон 4 / Серия 121 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 138 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 1415 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 1522 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 1629 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 176 мая 2021
Сезон 4 / Серия 1813 мая 2021
О чем серия
В 4 сезоне 10 серии сериала «Детство Шелдона» мальчик упорно пытается стать новым лаборантом доктора Линклеттера. В это же время Джорджи неожиданно получает помощь со стороны мистера Ланди, учителя драмы, в своем небольшом деловом предприятии...
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