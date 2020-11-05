Класс философии и черви, которые могут вас преследовать
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Сезон 4 / Серия 818 февраля 2021
Сезон 4 / Серия 925 февраля 2021
Сезон 4 / Серия 104 марта 2021
Сезон 4 / Серия 1111 марта 2021
Сезон 4 / Серия 121 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 1415 апреля 2021
Сезон 4 / Серия 1522 апреля 2021
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Сезон 4 / Серия 176 мая 2021
Сезон 4 / Серия 1813 мая 2021
О чем серия
В 4 сезоне 2 серии сериала «Детство Шелдона» главному герою удается получить временную работу на лето. Теперь он — сотрудник местного музея поездов. В это же время Джордж постепенно сближается с сестрой, когда Мисси открывает свою женственность.
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