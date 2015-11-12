В 5 сезоне 14 серии сериала «Две девицы на мели» сценаристы принимают решение вычеркнуть Макс из сюжета фильма. Но девушка не унывает и продолжает романтически проводить время с Рэнди, а Софи пытается пройти кастинг на популярное реалити-шоу.
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