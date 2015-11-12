Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо

6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала

Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)

В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех