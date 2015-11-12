В 5 сезоне 18 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн наконец-то получает гонорар за фильм и начинает искать место под десерт-бар. В то же время в Нью-Йорк неожиданно прилетает Рэнди и пытается возобновить романтические отношения с Макс.
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