В 5 сезоне 10 серии сериала «Две девицы на мели» Макс случайно встречает бывшую приятельницу, с которой когда-то работала официанткой в одном кафе. Приревновав Макс к старой знакомой, Кэролайн решает доказать, что может завести новых подруг.
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