И проверка на способность участвовать в реалити-шоу
Сезон 1 / Серия 115 декабря 2011
И быстрая распродажа
Сезон 1 / Серия 1212 декабря 2011
И тайный ингредиент
Сезон 1 / Серия 132 января 2012
И сосед сверху
Сезон 1 / Серия 1416 января 2012
И мертвая зона
Сезон 1 / Серия 156 февраля 2012
И разбитые сердца
Сезон 1 / Серия 1613 февраля 2012
И кошерные кексы
Сезон 1 / Серия 1720 февраля 2012
И романы на одну ночь
Сезон 1 / Серия 1827 февраля 2012
И весенний перерыв
Сезон 1 / Серия 1919 марта 2012
И наркоденьги
Сезон 1 / Серия 209 апреля 2012
И грязный налоговый кошелек
Сезон 1 / Серия 2116 апреля 2012
И большой масляный прорыв
Сезон 1 / Серия 2230 апреля 2012
И мяч Марты Стюарт: Часть 1
Сезон 1 / Серия 237 мая 2012
И мяч Марты Стюарт: Часть 2
Сезон 1 / Серия 247 мая 2012
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Две девицы на мели» Кэролайн узнает об огромных долгах Макс, которые та даже не пытается выплатить. Чтобы быстро заработать необходимую крупную сумму, девушки организовывают вечеринку в стиле девяностых в кафе Ханя.
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