И проверка на способность участвовать в реалити-шоу
Сезон 1 / Серия 115 декабря 2011
И быстрая распродажа
Сезон 1 / Серия 1212 декабря 2011
И тайный ингредиент
Сезон 1 / Серия 132 января 2012
И сосед сверху
Сезон 1 / Серия 1416 января 2012
И мертвая зона
Сезон 1 / Серия 156 февраля 2012
И разбитые сердца
Сезон 1 / Серия 1613 февраля 2012
И кошерные кексы
Сезон 1 / Серия 1720 февраля 2012
И романы на одну ночь
Сезон 1 / Серия 1827 февраля 2012
И весенний перерыв
Сезон 1 / Серия 1919 марта 2012
И наркоденьги
Сезон 1 / Серия 209 апреля 2012
И грязный налоговый кошелек
Сезон 1 / Серия 2116 апреля 2012
И большой масляный прорыв
Сезон 1 / Серия 2230 апреля 2012
И мяч Марты Стюарт: Часть 1
Сезон 1 / Серия 237 мая 2012
И мяч Марты Стюарт: Часть 2
Сезон 1 / Серия 247 мая 2012
О чем серия
В 1 сезоне 13 серии сериала «Две девицы на мели» Хань повышает стоимость тампонов в автомате в кафе, что приводит Макс и Кэролайн в бешенство. А позже Макс открывает для Кэролайн мир скидочных купонов, от которых у нее вскоре появляется зависимость.
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail