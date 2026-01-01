Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Воин Саундтреки

Саундтреки сериала «Воин»

Музыка из сериала «Воин» Вся информация о сериале
Warrior (Music from the Original TV Series)
Warrior (Music from the Original TV Series) 30 композиций. Reza Safinia, H. Scott Salinas, Soft Lipa, 大支, ØZI, 違法, CHOPS, Jason Chu, Big Peng, Exquisite Delegates, RA, The Warrior
Слушать
Warrior: Season 2 (Cinemax Original Series Soundtrack)
Warrior: Season 2 (Cinemax Original Series Soundtrack) 27 композиций. Reza Safinia, H. Scott Salinas, 違法, Chops, The Warrior
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Warrior (Main Title Theme) Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:30
2 Arrival Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:18
3 The Wrong Question Reza Safinia, H. Scott Salinas 2:24
4 Brothel Fight Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:37
5 Penny and the Mayor Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:21
6 Brothel Visit Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:17
7 Buckley Leary Medley Reza Safinia, H. Scott Salinas 6:58
8 Training Montage Reza Safinia, H. Scott Salinas 2:02
9 Penny and Ah Sahm Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:12
10 White Mountain Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:58
11 Happy New Year Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:51
12 Ah Toy's Vengeance Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:37
13 Bolo Reza Safinia, H. Scott Salinas 3:22
14 Leadership Transferred Reza Safinia, H. Scott Salinas 3:22
15 Saloon Medley Reza Safinia, H. Scott Salinas 2:57
16 Someone to Die For Reza Safinia, H. Scott Salinas 4:29
17 Into the Sunset Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:27
18 Keep It Spinnin' Reza Safinia, H. Scott Salinas 0:55
19 The City Reza Safinia, H. Scott Salinas 0:45
20 Killers Medley Reza Safinia, H. Scott Salinas 4:10
21 An Epic Soft Lipa 3:30
22 Refuse to Listen 大支 3:18
23 Diamond ØZI 3:14
24 Action 違法 3:07
25 Go East CHOPS, Jason Chu 2:47
26 Grey City Big Peng 3:37
27 Let's Go (feat. TangKing) [Remix] Exquisite Delegates / Tang King 3:49
28 Tong RA 2:52
29 Warrior Mt Rap (feat. Chops & Jason Chu) The Warrior 3:12
30 Struttin' (Bonus Track) Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:02
Доступен список песен из сериала «Воин» (2019) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Воин» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Варенье в кастрюле пригорело намертво? Не беритесь за нож — этот способ размягчит чёрный нагар без царапин и часового оттирания
Массивные душевые кабины уже в прошлом: вот 3 отличных варианта на замену – выглядят шикарно и просты в уходе
Мамы и папы, ваш выход! Угадайте советские фильмы по кадрам с колясками и докажите, что замечаете всё (тест)
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
Новый спин-офф «Теории большого взрыва» точно понравился бы Шелдону и Леонарду — но критики дали ему всего 72% свежести
1 серию кошмарной драмы Иви за пару дней глянули 3 000 000 человек – почти у каждого «мурашки размером со слона»: «Как теперь спать?!»
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше