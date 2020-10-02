Воин 2 сезон смотреть онлайн

Warrior 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Воин»

Во 2 сезоне сериала «Воин» продолжается одиссея А Сама по криминальным закоулкам Сан-Франциско. Ранее он уже показал, чего стоят его навыки в боевых искусствах, ум и харизма. Благодаря этим качествам он стал одним из самых ценных «кадров» в рядах банды под названием «Хоп Вей». Теперь ему нужно продолжать борьбу, ведь разборки между группировками не прекращаются. При этом дает о себе знать и новый фактор риска. Китайцев в Калифорнии не любят все сильнее и сильнее, а значит, пострадать может каждый из приезжих.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Воин»

Учись терпеть или найми телохранителя Learn to Endure, or Hire a Bodyguard
Сезон 2 Серия 1
2 октября 2020
Китайский след The Chinese Connection
Сезон 2 Серия 2
9 октября 2020
У нас не такой бизнес Not How We Do Business
Сезон 2 Серия 3
16 октября 2020
Если не видишь крови, ты не в игре If You Don't See Blood, You Didn't Come to Play
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2020
Не трахаться, не пить и не молиться в церкви Not for a Drink, a F*ck, or a G**damn Prayer
Сезон 2 Серия 5
30 октября 2020
Человеку с молотком всё напоминает гвозди To a Man with a Hammer, Everything Looks Like a Nail
Сезон 2 Серия 6
6 ноября 2020
Если долго ждать у реки… If You Wait by the River Long Enough
Сезон 2 Серия 7
13 ноября 2020
От внешних и внутренних угроз All Enemies, Foreign and Domestic
Сезон 2 Серия 8
20 ноября 2020
Войти в дракона Enter the Dragon
Сезон 2 Серия 9
27 ноября 2020
Хранитель рубежа Man on the Wall
Сезон 2 Серия 10
4 декабря 2020
