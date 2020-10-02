Во 2 сезоне сериала «Воин» продолжается одиссея А Сама по криминальным закоулкам Сан-Франциско. Ранее он уже показал, чего стоят его навыки в боевых искусствах, ум и харизма. Благодаря этим качествам он стал одним из самых ценных «кадров» в рядах банды под названием «Хоп Вей». Теперь ему нужно продолжать борьбу, ведь разборки между группировками не прекращаются. При этом дает о себе знать и новый фактор риска. Китайцев в Калифорнии не любят все сильнее и сильнее, а значит, пострадать может каждый из приезжих.