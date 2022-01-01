Телеканал Cinemax

Cinemax — американская телевизионная кабельная сеть премиум-класса, входящая в компанию HBO. Была основана в 1980 году и ориентировалась на показ классических фильмов и недавно вышедших из кинопроката блокбастеров. Cinemax одним из первых в США предложил пользователям мультиплексный доступ: видео по запросу и потоковую передачу. В сутки идет от 20 до 24 часов фильмов и сериалов, каждую неделю премьеры.

Cinemax стал показывать оригинальные проекты, чтобы конкурировать с другими сервисами и каналами. Такими стали «Воин», основанный на сценарии Брюса Ли, и ужасы «Изгой».