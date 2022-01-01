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Киноафиша Дистрибьютеры Cinemax

Телеканал Cinemax

О телеканале

Cinemax — американская телевизионная кабельная сеть премиум-класса, входящая в компанию HBO. Была основана в 1980 году и ориентировалась на показ классических фильмов и недавно вышедших из кинопроката блокбастеров. Cinemax одним из первых в США предложил пользователям мультиплексный доступ: видео по запросу и потоковую передачу. В сутки идет от 20 до 24 часов фильмов и сериалов, каждую неделю премьеры.

Cinemax стал показывать оригинальные проекты, чтобы конкурировать с другими сервисами и каналами. Такими стали «Воин», основанный на сценарии Брюса Ли, и ужасы «Изгой».

Сериалы
Воин
Воин
драма, боевик, криминал 2019, США
7.0
Джетт
Джетт
драма, боевик, криминал 2019, США
6.0
Больница Никербокер
Больница Никербокер
драма 2014, США
8.0
Банши
Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.0
Все сериалы
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