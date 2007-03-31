В 3 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Марта пытаются предотвратить крушение космического корабля. Он движется прямо на солнце. Какая-то инопланетная сила не позволяет Доктору и Марте помочь людям. Еще и время отвернулось от них.
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