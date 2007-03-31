В 3 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» харизматичный Гарольд Саксон становится премьер-министром Великобритании. Мастер, пользуясь политической свободой, планирует таким образом захватить всю Землю. Доктор пытается ему помешать.
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