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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 3 Серия 12

Доктор Кто 2005 - 2022 12 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Доктор Кто»
Смит и Джонс
Сезон 3 / Серия 1 31 марта 2007
Код Шекспира
Сезон 3 / Серия 2 7 апреля 2007
Пробка
Сезон 3 / Серия 3 14 апреля 2007
Далеки на Манхэттане
Сезон 3 / Серия 4 21 апреля 2007
Эволюция далеков
Сезон 3 / Серия 5 28 апреля 2007
Эксперимент Лазаруса
Сезон 3 / Серия 6 5 мая 2007
42
Сезон 3 / Серия 7 19 мая 2007
Человеческая природа
Сезон 3 / Серия 8 26 мая 2007
Семья крови
Сезон 3 / Серия 9 2 июня 2007
Не моргай
Сезон 3 / Серия 10 9 июня 2007
Утопия
Сезон 3 / Серия 11 16 июня 2007
Барабанная дробь
Сезон 3 / Серия 12 23 июня 2007
Последний Повелитель Времени
Сезон 3 / Серия 13 30 июня 2007
О чем серия

В 3 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» харизматичный Гарольд Саксон становится премьер-министром Великобритании. Мастер, пользуясь политической свободой, планирует таким образом захватить всю Землю. Доктор пытается ему помешать.

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