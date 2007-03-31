В 3 сезоне 2 серии сериала «Доктор Кто» Доктор с Мартой отправляются в елизаветинскую Англию, где посещают известный театр Глобус. Им предстоит помочь Уильяму Шекспиру с непонятными ведьмами и странным архитектором.
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