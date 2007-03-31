В 3 сезоне 11 серии сериала «Доктор Кто» капитан Джек Харкнесс возвращается в жизнь повелителя времени. Вселенную ждет конец, и снова старый враг стремится навстречу. Однако Доктор, Марта и Джек во всеоружии.
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