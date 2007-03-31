В 3 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Салли Спэрроу замечает, что на территории особняка статуи могут двигаться, когда на них не смотрят. Она получает загадочное видеосообщение, где незнакомец говорит ей: «Не моргай».
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